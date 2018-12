Hablando de tontos en general le comenté en la tienda de mi familia a uno de los representantes que no hay nada más peligroso que un tonto que se esfuerza y este, como hablabamos de política, se descojonaba. Incluso a la semana siguiente vino siguiendo el tema ya que, por lo visto, se lo había contado a media plantilla de su empresa e igual: se descojonaban.

Esa frase, de la cual desconozco si proviene de otro sitio (yo la llevo usando mucho tiempo y a veces la he escuchado en ambiente) tiene su gracia pero si tuviera que apostar, diría que es una adaptación de lo que dijo el general aleman Kurt Von Hammerstein-Equord, general famoso por estar en contra de los nazis y su regimen.

"I divide my officers into four classes; the clever, the lazy, the industrious, and the stupid. Each officer possesses at least two of these qualities. Those who are clever and industrious are fitted for the highest staff appointments. Use can be made of those who are stupid and lazy. The man who is clever and lazy however is for the very highest command; he has the temperament and nerves to deal with all situations. But whoever is stupid and industrious is a menace and must be removed immediately!"

— General Kurt von Hammerstein-Equord